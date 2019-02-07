شاهد صورة: إنتفاضة في أبين تعلن موقفها الواضح من (الشرعية و عيدروس الزبيدي و هاني بن بريك)

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عدن - ياسمين التهامي - انتفضت اليوم محافظة أبين عن بكرة ابيها مع الوطن وتحت رعاية فخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وأعطت فيها رسالة قوية للانفصاليين.

????مركز أبين الإعلامي????

*????شبكة((أبين))الإخبارية????*

بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية :

*قبائل أبين تعقد لقاءً تشاورياً ..*

*زنجبار - خاص*

*عقد* صباح اليوم الأربعاء لقاء تشاوري لقبائل محافظة أبين في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين تحت شعار " معاً من أجل أبين وتوحيد الجهود لخدمتها " وبرعاية من فخامة رئيس الجمهورية المشير/ *عبدربه منصور هادي* ..

*وخلال* اللقاء الذي إكتضت به قاعة الفقيد/ *مطهر الكوني* بمبنى المحافظة ألقيت الكلمات المعبرة عن تطلعات المتحدثين لتوحيد الجهود الشعبية والرسمية لإنتشال المحافظة مما تعانيه جراء الحروب المتتالية التي دمرتها وشردت أهاليها .. *وكانت* أبرز الكلمات كلمة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية م/ *أحمد بن أحمد الميسري* الذي نقل في مستهلها تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير/ *عبدربه منصور هادي* وكان في كلمته صريحاً وواضحاً في تشخيص مشكلات أبين منذ جائحة تنظيم القاعدة في عام 2011م مروراً بحرب مليشيات الحوثي 2015م وإنتهاءً بالصراعات البينية التي تغذيها أطراف داخلية وخارجية لتغذية الإحتراب الداخلي *داعياً* مشائخ القبائل والوجهاء الحاضرون إلى تفعيل الجهد الشعبي للتعاون مع الدولة لحماية وأمن وإستقرار المحافظة ونبذ الدعوات الهدامة التي تهدف إلى إستمرار الصراعات العقيمة وشق وحدة الصف *ودعا* جميع القوى السياسية في الجنوب إلى نبذ الخلافات العقيمة والتوحد السياسي والشعبي والحكومي لإخراج الوطن من محنته ودعم الشرعية لإستعادة الدولة ممثلةً بفخامة رئيس الجمهورية المشير/ *عبدربه منصور هادي* ..

*داعياً* إلى تشكيل لجنة شرعية من أصحاب العلم الشرعي لتحاور الشباب المغرر بهم من أبناء المحافظة الذين إستقطبتهم الجماعات الإرهابية ومن عاد إلى صوابه وانفصل عن تلك الجماعات واندمج في المجتمع فله الأمان ومن ركب رأسه واستمر في السير في ركب تلك الجماعات فالدولة أقدر بإعادته إلى الصواب مرغماً مهما كلف ذلك من ثمن *مشيراً* إلى أن دعم دول التحالف العربي لليمن كان جيداً *لكنه* لايلبي أهم الإحتياجات التنموية الهامة وعلى رأسها إعادة إحياء مرافق ومؤسسات الدولة التي دمرتها الحرب ودعم الشرعية لإستعادة الدولة ومعالجة قضية الإعمار التي نسمع الكلام عنها ولا نرى تحقيق ذلك في الواقع ..

*واختتم* حديثه بتقديم الشكر الجزيل لفخامة الرئيس على رعايته هذه اللقاءات التي ستشمل كل المحافظات المحررة والشكر موصول للملك سلمان وولي عهده ودولة الإمارات على دعمهم الشرعية اليمنية بعاصفة الحزم لإستعادة الدولة من الإنقلابيين الحوثة ..

*هذا* وقد ألقى محافظ أبين اللواء ركن/ *أبوبكر حسين سالم* كلمةً ضافية شرح فيها مجمل أوضاع المحافظة ومشكلاتها *داعياً* نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لدعم المشائخ ووجهاء المحافظة لمساعدتهم على تعزيز الوحدة الوطنية ومساندة الدولة في تثبيت الأمن والإستقرار في المحافظة وغيرها من المحافظات المحررة ..

*وفي* اللقاء صدر بيان *أعلن* فيه وقوف قبائل محافظة أبين إلى جانب فخامة رئيس الجمهورية المشير/ *عبدربه منصور هادي* في معركة التحرير وإستعادة الدولة *وأعرب* البيان عن شكر قبائل أبين دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على موقفها الداعم للشرعية *وطالب* دول التحالف بضرورة البدء ببرنامج الإعمار في أبين وبقية المحافظات المتضررة ..

*وفي* أحاديث متفرقة لبعض الوجهاء والمشائخ أجرتها *شبكة (( أبين )) الإخبارية* أكدوا فيها وقوفهم إلى جانب فخامة رئيس الجمهورية المشير/ *عبدربه منصور هادي* في معركة إستعادة الدولة وتأكيدهم على أهمية تلاحم الصف الوطني في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن وضرورة نبذ الصراعات السياسية المعيقة لإستعادة الدولة وإلتقاء الجهد الشعبي مع الجهد الرسمي لما يخدم مصلحة الوطن العليا ..

وقال الصحفي فتحي بن لزرق في منشوره بالفيسبوك تابعه هناعدن قالت أبين كلمتها ..

واليمنيون كلهم يعلمون من هي "أبين"..!؟

تصمت "ابين" طويلا وحينما تتحدث ، تكون كلمة الفصل هي كلمتها .

واليوم أعلنت "أبين" خياراتها السياسية بكل وضوح وقالت أنها مع الدولة ولن تكون الا حيثما حلت الدولة .

ذات يوم كانت "أبين" بقضها وقضيضها مع "خيار الانفصال" حينما كان خيارا وطنيا عظيما يبشر بولادة دولة جنوبية عظيمة .

قدمت قوافل من الشهداء وتعرضت للمؤامرات ودمرت مدنها واحدة تلو الأخرى ولم تتراجع ولم تخذل احد.

وحينما انحرف المشروع عن مساره فصار "قرويا" ضيقا ميلشياويا قالت (لا) ولا كبيرة.

وأختتم بالقول واعلنت تمسكها بمشروع الدولة ولاشيء غير الدولة .

وهاهي ابين اليوم تقول كلمتها ونعم الكلمة فلا عاصم لدماء الناس ولاحافظ لحقوقهم ولا محقق لتطلعاتهم الا "الدولة"..

بوركتم وبكم تفخر "اليمن" يا اهل ابين ..