شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام للمغتربين اليمنيين.. 100 ألف ريال سعودي والسجن والترحيل في حال ارتكاب هذه المخالفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت المديرية العامة للجوازات أن من يقوم بتشغيل أو نقل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أنه سيعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين، مؤكدة على القادمين بتأشيرة زيارة بكافة أغراضها الالتزام بأنظمة وتعليمات المملكة وعدم التأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة في تأشيرة الدخول الممنوحة لهم. وحذرت المديرية العامة للجوازات أصحاب المنشآت من مغبة الاقدام على تشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

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