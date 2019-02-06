عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو متداول من حفل المغنية الأمريكية ماريا كاري Mariah Carey، الذي أقيم الأسبوع الماضي في منطقة الترفيه بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة ردة فعل هيستيرية من إحدى الحاضرين للحفل عند رؤيته لمطربته المفضلة “كاري” حيث ظهر وهو يصرخ بشدة متحمسًا.

ردة فعل أحد المعجبين السعوديين عندما رأى مرايا كاري في حفلتها في جدة الأسبوع الماضي

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : الفنانة الامريكية ماري كاري ترتدي لباس فاضح في حفل لها في السعودية (صورة + فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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