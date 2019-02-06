شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي لـ الحوثيين: إلى أي مرحلة من الفشل وصلتم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبدالكريم المدي، اليوم، انتقادًا لاذعًا لجماعة الحوثي، بعد قيامهم بتحويل جامعة صنعاء منصة لتقديس الكهنوت.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”، رصدها “المشهد العربي”: “يا إلهي إلى أي مرحلة من مراحل السقوط والاستغباء والفشل وصلتم؟”.

وتابع: “عن أي خطابات وتحليلات انحطاط وخرافة تصفون؟ تجرؤن على تحويل جامعة صنعاء لمعلامة ومنصة لتقديس كهنوت الاختباء وإرهاق العقول بمسيرة الحطام والدماء والخراب والفقر والمرض ومسخ الهوية وإهانة الإنسانية وتزوير التاريخ والدين”.

وفي خطوة مفاجئة أعلنت جماعة الحوثي، قيام محاضرات أسبوعية لتحليل خطابات زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي بجامعة صنعاء، ولاقت تلك الخطوة دهشة الجميع.



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