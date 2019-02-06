شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال في (صنعاء، عدن، السوق السوداء) صباح الأربعاء 6 فبراير2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019 بالعاصمة المؤقتة عدن.

أسعار الصرف : الريال السعودي:

الصرف: 152

البيع: 155

الدولار الأمريكي:

الصرف: 572

البيع: 580 الاسعار في السوق السوداء: الدولار:615 الريال السعودي:165



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