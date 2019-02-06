شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الأمنية تكشف هوية منفذي هجوم المخا الإرهابي وهذه الجهة هي من تقف ورائهم..!؟ - (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية المخا غربي محافظة تعز، هوية العناصر التي تقف وراء جريمة التفجير الإرهابي في المدينة أواخر الشهر الماضي، وخلفت العديد من الشهداء والجرحى المدنيين بينهم إعلاميين.

وقال نائب مدير الشرطة بمديرية المخا عادل السعدي في مؤتمر صحفي عقدته السلطة المحلية صباح اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، إن تحقيقات الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة حققت نتائج متقدمة لتحديد هوية المسئولين عن الجريمة الإرهابية التي تقف ورائها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لإثارة الفوضى وإقلاق الأمن

ولفت إلى أن المنفذين هربوا بعد وقوع الجريمة، ويتواجدون في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكداً بأن يد العدالة ستطالهم.

حيث استهدفت خلية إرهابية تابعة للمليشيات الحوثية بعبوة ناسفة مطعما شعبيا أمام فرزة عدن لحظة اكتظاظه بالزبائن، وأسفرت عن استشهاد 6 وجرح 36 من أبناء المخا وصحفيين ومسافرين وعمال المطعم جراح بعضهم خطيرة.

وبين الشهداء أحد مراسلي قنوات أبو ظبي الصحفي (زياد سيف عبد الله نعمان) فيما أصيب زميله (فيصل عبد الرحمن الذبحاني) أثناء تواجدهما في المكان، مشيرة إلى أن الانفجار وقع قرب بوابة المطعم.

إلى ذلك، أكد السعدي أنه تم القبض على أفراد ينتمون لعصابة إجرامية خطيرة ارتكبت جرائم أمنية وحوادث قتل وسرقات للدراجات النارية وغيرها.

وقال في حديثة إنه تم منع ما نسبته 90 في المائة من الجرائم في المخا مقارنة بالمحافظات والمناطق المحررة رغم الصعوبات والعراقيل المتعلقة بطبيعة المرحلة؛ واعتبار المخا منطقة عمليات حربية متصلة بالساحل الغربي والحديدة، إلا أن الأجهزة الأمنية عملت على ضمان وتأمين عودة المؤسسات وسلطات الدولة.