مصادر تكشف تفاصيل تعذيب مخجلة وبشعة بحق "النساء المعتقلات" في سجون الحوثي السرية

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر حقوقية عن قيام مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً بارتكاب أبشع أنواع التعذيب والابتزاز بحق النساء المعتقلات في سجونها السرية بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.



وكانت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر قد كشفت عن اختطاف 120 امرأة وفتاة في صنعاء وإخفائهن قسريا بسجون سرية لمليشيا الحوثي .



وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي قامت بتعذيب المعتقلات بشتى وسائل التعذيب بما فيها العصي الكهربائية ومنع الأكل والشرب عنهن لأيام.



وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا تطالب المعتقلات بالتواصل مع ذويهن لدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عنهن، مشيرة أن عناصر المليشيا تقوم بأخذ الأموال وترفض بعدها الإفراج عن المعتقلات.



وأوضحت المصادر أن المليشيا رفضت السماح لأسر المعتقلات بزيارتهن.

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