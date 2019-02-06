يوم أسود في الحديدة بالتزامن مع وصول لوليسغارد.. هذا ما فعله الحوثي

وصفت مصادر محلية في الحديدة الثلاثاء واليوم الذي سبق بأنه يوم أسود على سكان المدينة بسبب جرائم الميليشيات الحوثية ضد المدنيين والخروقات بالتزامن مع وصول المراقب الأممي الجديد مايكل لوليسغارد.

واوضح المركز الإعلامي لقوات العمالقة، أن مدن محافظة الحديدة شهدت قصفا عنيفا من قبل مليشيات الحوثي الإجرامية في مختلف جبهات القتال واستهدفت مواقع قوات العمالقة والمدن والأحياء السكنية ومنازل المواطنين بشكل عشوائي وهستيري مستخدمة الدبابات وقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة والثقيلة منذ صباح اليوم ، وأدى القصف إلى تدمير بعض المنازل ونزوح عشرات العائلات من منازلها واستشهاد 3 أطفال بإنفجار لغم أرضي زرعته المليشيات>

مليشيات الحوثي قصفت مواقع قوات العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف ..

وحدة الرصد والمتابعة في ألوية العمالقة أفادت أن عشرات قذائف الـ آر بي جي وسلاح 14.5 والأسلحة الرشاشة إستهدفت مواقع العمالقة منذ صباح اليوم وحتى ساعات متأخرة من مساء اليوم .

*التحيتا قصف مدفعي ونزوح للمواطنين*

واصلت مليشيات الحوثي قصفها المدفعي والصاروخي على مدينة التحيتا ومواقع قوات العمالقة مستخدمة الدبابات وقذائف الهاون والأسلحة المختلفة .

حيث أطلقت مليشيات الحوثي 18 قذيفة دبابة وعشرات قذائف الهازن في يومنا هذا على مواقع قوات العمالقة ومدينة التحيتا ، كما قصفت عدد من الأحياء السكنية وخلقت حالة من الهلع والخوف لدى الأهالي والسكان من النساء والأطفال ، وأدى القصف إلى تدمير منزلين ، وهما منزل المواطن عبدالله حسن يحيى ومنزل المواطن عبدالله يحيى قحسي وتسبب بأضرار كبيرة في المنازل الأخرى .

*من مواطنين في منازلهم إلى مشردين تحت الاشجار*

بفعل الإستهداف الوحشي الحوثي على الأحياء السكنية في التحيتا بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية والصاروخية ..

شرّدت مليشيات الحوثي الإرهابية مئات المواطنين من أهالي التحيتا من منازلهم ، ونتيجة هذا العدوان السافر من قبل مليشيات الحوثي الإجرامية تحول سكان التحيتا من مواطنون يقطنون منازلهم إلى مشردين ونازحين يعيشون تحت الأشجار مع مواشيهم .

هذه عيّنة من عشرات العائلات التي شردتها مليشيات الحوثي من منازلها نزحت اليوم واستقرت مع مواشيها تحت الأشجار في أطراف مديرية التحيتا للهرب والنجاة بحياتهم بعيداً عن قذائف الموت الحوثية التي قضت على عائلات برجالها ونسائها وأطفالها حسب روايات يحكيها بعض أهالي الضحايا الذين نجوا من الموت .

مجزرة حوثية ضحاياها ثلاثة أطفا

في مشهد لطالما إعتادت مليشيات الحوثي على تكريسه مراراً.. ولطالما دفع المواطنين الأبرياء ثمنه غالياً .. إرتكبت مليشيات الحوثي الإرهابية عصر الإثنين الموافق 4 فبراير 2019 مجزرة جديدة مروعة بحق المدنيين راح ضحيتها ثلاثة أطفال أقارب .

ثلاثة أطفال كانوا يستقلون دراجة نارية في طريق عودتهم من البحر إلى منزلهم إستشهدوا جراء إنفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي في إحدى الطرقات بمنطقة كيلو 16 التابعة لمديرية الحالي بمحافظة الحديدة .

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الدريهمي عن وصول جثث لثلاثة أطفال إلى المستشفى وهم : حسن صالح حسن ملاح ويبلغ من العمر 15 عام .. موسى آدم ملاح ويبلغ من العمر 13 عام .. إبراهيم عبداللطيف إبراهيم ويبلغ من العمر 12 عام .. استشهدوا جراء الإنفجار وتحوّلت أجسادهم إلى أشلاء .

كما تحدث أقارب الضحايا أن الأطفال الثلاثة هم أقارب من نفس العائلة إستشهدوا بإنفجار لغم حوثي عند عودتهم من البحر إلى منازلهم ، وتأتي هذه الجريمة عقب شهور قليلة من إستشهاد عدد من أقارب هؤلاء الأطفال بإنفجار ألغام حوثية زرعتها المليشيات بجوار منازلهم في قرية قضبه بمديرية الحالي .

ويأتي إرتكاب المليشيات الحوثية لهذه المجزرة بعد مضي أكثر من شهر على دخول الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار حيّز التنفيذ ، ولم يلتزم الحوثيون بالهدنة قط وأبدوا تعنتاً واضحاً في ظل صمت وتخاذل أممي على الجرائم الوحشية التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق الأبرياء في الحديدة .

*مدينة حيس هي الأخرى

مديرية حيس هي الأخرى لم تسلم من قصف مليشيات الحوثي الإجرامية فقد إستهدفتها المليشيات بقذائف الهاوزر وبسلاح الدوشكا وسط حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين والسكان ، إذ لا يمر يوم واحد منذ إنطلاق الهدنة الأممية إلا وقصفت المليشيات الحوثية منازل المدنيين العزل بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية مخلفة أضرار كبيرة وقتلى وجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.. حياة مسالمة يعيشها السكان في الحديدة لم ترُق لمليشيات الحوثي أن تستمر في ظل سريان هدنة أممية ما ويفترض أن تنفذها مليشيات الحوثي على الواقع لا أن تناقض ما التزمت به على الأوراق .

ويختم التقرير بالقول: أي حال هذا الذي تكابده عائلات ونساء وأطفال الحديدة باتوا يعيشون تحت الأشجار وبين مواشيهم ، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ولا شيء يقيهم من البرد لأن المليشيات الحوثية لم تسمح لهم بالعيش في منزلهم وشردتهم منها لتواصل المليشيات رسم أبشع الجرائم والإنتهاكات الوحشية والاجرامية بحق المدنيين والاهالي من أبناء الحديدة في ظل صمت دولي تجاه هذه الأعمال الإرهابية التي تمارسها هذا الجماعة المدعومة من إيران .