محافظ سقطرى يشهد سباقي الرجل الحديدي والهجن بكورنيش زايد.. صور

شهد محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس، سباقي الرجل الحديدي و الهجن على كورنيش الشيخ زايد بالمحافظة ودشن صرف معاشات المتقاعدين لشهر فبراير لعام 2019م.

وحسب وكالة سبأ، شهد كورنيش الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان بمحافظة سقطرى اليوم سباق الرجل الحديدي لاندية المحافظة بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان والتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة

و تكون السباق الذي شارك فيه 37 مسابق من جميع اندية الارخبيل من السباحة 300 متر و الجري 4 كيلو و قيادة الدراجات الهوائية 4 كيلو .

و حصل على المركز الاول متسابق نادي السد محمد احمد شوقي فيما حصل على المركز الثاني متسابق نادي دم الاخوين سليم هلال و متسابق الشرق عبد الرحمن عمر عامر بالمركز الثالث .

و في حفل تكريم الفائزين الذي تم بنقطة البداية و النهاية بكورنيش الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان اشاد محافظ سقطرى بجهود اللجنة المنظمة للسباق و كذا الدعم الذي تقدمه مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان لفئة الشباب والرياضة على مستوى الارخبيل .

ولفت ان مثل هذا الانشطة لها أهمية في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة و الحفاظ على صحتهم و الابتعاد عن الممارسات السيئة .

الى ذلك كرم محافظ سقطرى رمزي محروس ومعه ممثل مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان سعادة حمد الزعابي و مدير عام الشباب والرياضة علي صعباب و الشيخ علي بن عيسى بن عفرار الفائزين بالمراكز الاولى في السباق بمبالغ مالية مقدمة من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان في إطار دعمها المتواصل للارخبيل في مختلف الجوانب .

كما كرم محافظ سقطرى رمزي محروس الفائزين بالمراكز الاولى في سباق الهجن بمبالغ مالية مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان.

من جانب آخر، دشن محروس، صرف معاشات المتقاعدين لشهر فبراير2019م عبر مكتب البريد بالمحافظة.

وفي التدشين الذي حضره مدير عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات محمد حسين ومدير البريد سالم صالح، وأكد على اهمية تدليل اي صعوبات قد تحصل.

كما أطلع محروس خلال زيارته لفرع مكتب البريد بالمحافظة على سير عملية صرف المعاشات للمتقاعدين موجها بتسهيل جميع اجراءتهم وحل اي اشكاليات اولا بأول.