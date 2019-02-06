شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مصرفي بارز يكشف التردي الخطير الذي سيصل اليه سعر صرف الريال خلال أيام ويحذر من التداعيات الكارثية على المواطن (تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شهدت اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ارتفاعا جديدا ليقارب حاجز الـ " 600" ريال مقابل الدولار الواحد.

وجدد الخبير الاقتصادي البارز والمتخصص في التعاملات المالية المصرفية الدكتور "عبد العزيز سلام تحذيراته من تداعيات انهيار قيمة الريال اليمني في مواجهة العملات الأجنبية وانعكاس ذلك على تفاقم الخلل القائم في اسواق الصرف في اليمن.

وأعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور " سلام " في تصريح ان هناك بطء عير مبرر في اجراءات المعالجة الحكومية بالرغم من وجود قدرات مالية لدى البنك المركزي بعدن للحد من انهيار سعر صرف العملة المحلية.

واشار الدكتور سلام الى أن الحكومة الشرعية حددت سعر الصرف للدولار بـ 450ريال وهو سعر مرتفع نسبيا لكنها لم تبادر باصلاح الخلل في أسواق الصرافة من خلال دعم وتعزيز القيمة الشرائية للعملة الوطنية مبديا توقعاته ان يصل سعر الصرف الى حاجز " 700" خلال الايام القادمة في حال لم يتم التدخل الحكومي وباجراءات فاعلة.