شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة.. ظهور ”كائن متحول” يدعم المليشيات بطريقة غريبة.. ويتواجد في هذه الدولة الخليجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر ناشط على منصات شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة وايضا في بعض شاشات القنوات الفضائية هاني مسهور يدعم الميليشيات التي تقوض عمل الحكومة الشرعية كان شمالا أو جنوبا.



فبعد الحملة التي قام بها مسهور على الحكومة الشرعية عبر دعم ميليشيا الإرهاب والإجرام التمرد الحوثي المدعوم من قبل إيران في الشمال جاء نفس الدور وهو دعم ميليشيا الحزام الأمني الموالي لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا.



وقال ناشطون تابع منشوراتهم محرر هناعدن أن مسهور متخصص في دعم الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل إيران كات شمالا عبر الحوثي أو جنوبا عبر بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي التي تقوض عمل الشرعية.

وأضاف آخرين ‏الكائن المتحول هاني مسعور، كان أحد أدوات التضليل الإعلامي لمليشيات الانقلاب الحوثي، وصلت به السفاهة إلى مهاجمة القوى الوطنية التي وقفت ضد مشروع أسياده الحوثيين، وهاهو اليوم بعدما غير جلده يتهم الآخرين بالتحالف مع الحوثيين.. سادته الذين وظفوه لتحسين صورتهم القبيحة.



يذكر أن المدعوا هاني مسهور مشهور بدعم الميليشيات إعلاميا والتي تقوض عمل الشرعية.