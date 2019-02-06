شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يكشف طبيعة العلاقة بين جماعته وحزب الاصلاح ويقول :يفترض أن نكون في خندق واحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد القيادي بجماعة الحوثي محمد ناصر البخيتي بان القضية التي تجمعهم بالإخوان المسلمين واحدة.



وقال القيادي محمد البخيتي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":قضيتنا وقضية الاخوان المسلمين قضية واحدة.



واضاف البخيتي في منشوره : والتحديات التي تواجهنا واحدة وكبيرة ويفترض أن نكون في خندق واحد

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