شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات "حجور".. القبائل تصد هجوماً للمليشيا وتكبدها 13 قتيلاً.. (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - منيت مليشيات الحوثي الإرهابية بخسائر كبيرة في الأرواح، في الساعات الماضية، عقب مواجهات عنيفة خاضتها قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة.

وقالت مصادر محلية أن قبائل حجور صدت في وقت متأخر من مساء الاثنين، محاولات هجومية فاشلة للمليشيا الحوثية صوب جبل الدرب، في الجنوب الشرقي لمديرية كشر.

وتكبدت المليشيات الحوثية في هجومها الفاشل 13 قتيلاً وعشرات الجرحى، وسط فرار جماعي لعناصرها.

وتخوض قبائل حجور معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي التي تحاصر المديرية، وتواصل حشد عناصرها وآلياتها إلى محيطها، بالتزامن مع قصفها المدفعي المكثف لمنازل المواطنين.