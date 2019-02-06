شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الشرعية تسعد جميع "اليمنيين" بهذا الخبر السار الذي طال انتظارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وافقت الحكومة اليمنية على انشاء شركة حضرموت للطيران وتنفيذ أربعة مشاريع بمطار سيئون الدولي.

وقال زير النقل اليمني، صالح الجبواني، اليوم الثلاثاء، إن وزارته وافقت على إنشاء شركة حضرموت للطيران .

وأوضح الوزير أنه سيتم البدء في استكمال الإجراءات القانونية للشركة وستزاول الشركة طيرانها في الأشهر القريبة القادمة على مطارات الجمهورية كاملة.

ووافقت وزارة النقل ايضاً على تنفيذ أربعة مشاريع بمطار سيئون الدولي.

وأوضح الجبواني أن المشاريع الأربعة تتمثل في التجهيزات الملاحية بالمطار والشروع في بناء بوابة المطار، ومشروع إنارة وموقف سيارات المطار، وإعادة تأهيل صالات المطار القديمة بتمويل ذاتي من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوي.

ووجه وزير النقل قيادة الهيئة بمباشرة العمل في هذه المشاريع من إيراداتها الذاتية .

وأعرب الوزير عن سعادته بهذا التوجه الاستثماري في حضرموت ومشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في مسار البناء الجاري في البلاد.