شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس القذافي ”حي يرزق”.. رويترز تنشر صورا حديثة له وهو يصلّي بإحدى القرى النائية..! (صور وفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار موقع إخباري سنغالي موجة جدل واسعة بعد نشره لخبر زعم فيه، أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي “حي يرزق” وأنه تم التقاط صورا له وهو يصلي بقرية معزولة في تشاد.

موقع “أفريسيري” السنغالي قال: “إننا نظنّ أن الإعلام الغربي كذب علينا بشأن موته، لعلّها كانت معلومة كاذبة لتدمير البلد”.



وأضاف أن مراسلنا الذي تمكن من إرسال هذه الصورة لنا،أكد أنه شاهد القذافي وهو يصلّي في قرية معزولة عدد سكانها أقل من 100 شخص، مرفقا صورة قال إنها ملتقطة حديثا في قرية في تشاد.

وتبين بالبحث على الإنترنت أن الموقع نسخ هذا المقال من موقع “24 جور” الساخر الذي يوضح في “شروط الاستخدام” أن “الشخصيات الواردة في المقالات، حتى تلك التي تستند إلى شخصيات حقيقية، هي وهمية”.

أما الصورة المرفقة فهي تعود في الحقيقة إلى العام 1991، وهو تاريخ تدشين المرحلة الأولى من “النهر الصناعي العظيم” في بنغازي في شرق ليبيا.

وقد تمّ البحث عن هذه الصورة في أرشيف وكالات “فرانس برس ورويترز وأسوشييتد برس.”



وأظهرت مقاطع مصوّرة عدّة لتدشين الجزء الأول من النهر في ذلك الوقت السياق الذي التقطت فيه الصورة، منها مقطع علّقت عليه المؤسسة الوطنية الفرنسية للمرئي والمسموع في العام 2005 على الشكل التالي “يظهر القذافي وهو يصلي داخل أنبوب ضخم”.

كما أظهر البحث عددا من الصور تحمل توقيع المصور باري إيفرسون ملتقطة في السادس من سبتمبر 1991، يظهر القذافي في بعضها بالملابس نفسها التي تظهرها الصورة المنشورة على الموقع السنغالي على أنها ملتقطة في تشاد في العام الجاري.