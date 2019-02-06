شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار رسمي صارم ..كارثة جديدة ستقصم ظهور العمالة اليمنية ابتداء من شهر ابريل القادم ولا تراجع عن القرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منعت الحكومة الكويتية تعيينات الوافدين في جميع الدوائر الحكومية بداية من العام المالي الجديد 2019 /2020، والذي سيبدأ في الأول من إبريل/ نيسان المقبل.

وبحسب قرار أصدره مجلس الوزراء الكويتي الخميس الماضي، سيمنع أي استثناءات من هذا القرار مهما كانت، حيث تسعى الحكومة لرفع نسبة التكويت (توطين الوظائف) في الوزارات والهيئات الحكومية لأكثر من 90% بنهاية العام المالي المقبل. وفي2017.

ووضعت الحكومة الكويتية خطة طويلة المدى للتكويت والإحلال في الجهات الحكومية، تستهدف تخفيض عدد العاملين الأجانب في الوزارات والمؤسسات الحكومية، في خطوة لإفساح المجال بشكل كبير لتوظيف الكويتيين في مواقع الدولة المختلفة. ويبلغ عدد موظفي الدولة من الكويتيين حتى نهاية ديسمبر/كانون أول 2018 نحو 360 ألف مواطن، يمثلون أكثر من 71% من إجمالي الموظفين، وفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء (حكومية). وبحسب وزارة المالية الكويتية، يبلغ متوسط راتب الوافد في الحكومة، 1500 دولار شهرياً، وخصصت الحكومة 41 مليار دولار لباب مصروفات الرواتب وتعويضات العاملين في الموازنة المالية التقديرية للعام المالي المقبل 2019 /2020، بزيادة 5% عن الميزانية السابقة، والتي بلغت المخصصات فيها للرواتب 37.6 مليار دولار. وتسعى الكويت لاستيعاب جميع مخرجات التعليم في البلاد والأعداد المتزايدة للخريجين من الشباب الكويتي، حيث أصدرت في يناير/كانون ثاني الماضي قرارا يقضي بتعديل نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.