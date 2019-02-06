المهرة: وصول أنابيب مياه العبري وتهوما وقريباً تدشين عيادة ايكو القلب

أعلن نائب مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي للشؤون الفنية بمحافظة المهرة المهندس طارق الكندي عن وصول الأنابيب الخاصة بتنفيذ شبكة توزيع المياه لمنطقتي العبري وتهوما بمديرية الغيضة مع ملحقاتها وتوابعها بتمويل من منظمة اليونيسيف وسيتولى التنفيذ مكتب عبدالله صومل .

وأشار المسوؤل في بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه إلى أن وصول هذه المعدات يأتي نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلتها إدارة المؤسسة ومتابعاتها المتواصلة مع المنظمات الدولية المانحة لتقديم المساعدات الممكنة لدعم الجهود في إصلاح شبكات المياه وإعادة تأهيل المشاريع المتضررة من كارثة إعصار لبان ، وتنفيذأ لتوجيهات قيادة المحافظ ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت والأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر ووكيل الشؤون الفنية م. سالم محمد العبودي وبالتنسيق مع مدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان.

وأوضح م. طارق الكندي بأنه سيتم إيجاد الحلول الجذرية المناسبة لشبكات توزيع المياه لمنطقتي العبري وتهوما والعمل جار على قدم وساق في هذا الجانب ، وسوف تستفيد مناطق الفيدمي ويروب والحصن ومونغ من الشبكة بشكل مؤقت حتى يتم معالجة الشبكات الخاصة بها .

وعبر عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة والجبارة التي يبذلها مدير عام المؤسسة الأستاذ مطر سالم كده وجميع كوادر المؤسسة في مواصلة العمل وحرصهم على توفير خدمة المياه لجميع سكان مدينة الغيضة والمناطق المجاورة لها .

في المهرة أيضا، أعلن د. مصطفى جمعان بن عويض الجعفري أخصائي أمراض باطنية بمستشفى الغيضة المركزي بأنه قريباً سيتم تدشين العمل في عيادة (ايكو القلب لتشخيص و علاج الأمراض القلبية) بالمستشفى.

وأشار إلى أنه سيتم وضع برنامجاً خاصاً للعمل بالعيادة بعد مناقشته مع الإدارة الفنية للمستشفى ممثلة بالإخوين الأستاذ محسن بلحاف مدير عام المستشفى ونائبه للشؤون الفنية د. سالم عيسى القميري .

وجدد العهد بالعمل بجهد و إخلاص لتقديم الخدمة النوعية للمواطنين في المحافظة وخدمة ومساعدة من المرضى من إبتلاهم وأمراضهم قدر الاستطاعة وأن نعمل على الإرتقاء بالمجال الصحي نحو جودة أفضل .

ومل الجعفري أن تكون هذه العيادة النواة الأولى لإنشاء قسم متكامل يُعنى بتشخيص وعلاج أمراض القلب المتنوعة وإنشاء وحدة قسطرة قلبية مع عناية قلبية مركزة.

وعبّر د. مصطفى بن عويّض عن شكره وتقديره لكل من ساهم في نجاح هذا العمل بدءاً من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية التي وفرت جهاز الايكو و تكفلت بتدريبه في مركز السلطان قابوس لأمراض القلب بصلالة و قيادةالسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخوة محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت والأمين العام للمجلس المحلي الشيخ سالم نيمر والوكيل الأول الأستاذ مختار بن عويض الجعفري وصندوق التنمية البشرية بالمحافظة ممثلا بالمدير التنفيذي الأستاذ أحمد سعيد جمعان لما قدموه من دعم معنوي ومادي أثناء الدورة ، موصلاً الشكر لإدارة المستشفى التي عملت بكل جهد خلال الأسابيع القليلة الماضية لتجهيز عيادة الايكو وتجهيزها لخدمة مرضى القلب ورفع المعاناة عن المرضى وتكاليف السفر إلى خارج المحافظة لعمل تصوير القلب بالايكو .