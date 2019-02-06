بالفيديو.. إنفجار لغم حوثي يودي بحياة شاب في الجراحي بالحديدة

كشف المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن وفاة شاب في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة جراء انفجار لغم حوثي.

وقال المركز إن جرائم الحوثيون بحق المدنيين تتواصل يوماً بعد آخر وأعداد الضحايا ترتفع دون توقف ، نساء وأطفال وشباب بل وحتى المواشي هم جملة ضحايا ألغام الحوثيون في الحديدة ، حيث استشهد الشاب إبراهيم حسن غالب البالغ من العمر 23 عاماً بإنفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة أثناء مروره في الطريق العام على متن دراجته النارية في قرية الدُنين صباح 5 فبراير 2019 .

وأفادت مصادر محلية في الجراحي أن المليشيات زرعت الألغام الأرضية بشكل عشوائي في الطرقات العامة المؤدية إلى مزارع المواطنين ومنازلهم وأودت بحياة عدد من السكان وأصيب عشرات آخرين بجروح خطيرة .

وأضافت المصادر أن إنتشار الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي بشكل مكثف وعشوائي حوّل الحياة العامة للمواطنين إلى كابوس مرعب .. إذ لا يمُر يوم على السكان دون أن يسقط منهم ضحايا نتيجة إنفجار الألغام بهم في الطرقات والمزارع وبالقرب من منازلهم وكذلك نتيجة الإستهداف المباشر للأحياء السكنية من قبل .

وتوقفت الحياة العامة للمواطنين في كثير من المناطق التي تستهدفها المليشيات وامتناع السكان من الذهاب إلى مزارعهم وأعمالهم خوفاً من بطش وإرهاب الحوثيين .

وفي وقت سابق، كشفت قوات العمالقة، عن إقدام قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية اليوم على إطلاق النار بإتجاه الأحياء السكنية في مدينة مدينة حيس بمحافظة الحديدة ، وأثارة حالة من الخوف والرعب في صفوف المواطنين لا سيما النساء والأطفال والتي سببتها لهم أداة القمع الإجرامية الحوثية .

وأفادت مصادر محلية في حيس عن إعتلاء قناصة من مليشيات الحوثي فوق المرتفعات الجبلية والتباب المطلة على منازل المواطنين ، حيث قامت العناصر بإستهداف الأحياء السكنية والممرات التي يمر منها المدنيين وإطلاق النار على المواطنين الذين يمرون عليها .

في الوقت ذاته ناشد أهالي مدينة حيس المبعوث الأممي لدى اليمن السيد مارتن جيرفيث بالضغط على جماعة الحوثي للإلتزام بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والتي تتعمد المليشيات خرقها ليلاً ونهاراًً وإرتكاب الجريمة تلو الاخرى دون مبالاة منها بحياة وسلامة المدنيين من الأطفال والنساء و الشيوخ .

الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي تواصل خرقها للهدنة الأممية بمحافظة الحديدة بقصفها اليومي وبشكل عشوائي على منازل المواطنين واستهداف الأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف ، وتتمادى مليشيات الحوثي بإستخدام العنف والتنكيل بالمدنيين و بث الرعب في صفوفهم و زعزعة السكينة العامة .