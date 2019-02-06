شكرا لقرائتكم خبر عن آخر اخبار حجور .. وتصريح للقيادي «ابو مسلم الزعكري» والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
في آخر تطورات للأحداث في منطقة حجور التابعة لمديرية كشر بحجه، قالت مصادر ميدانية إن أبناء حجور تمكنوا بفضل الله من كسر هجوم للحوثيين ليلة أمس في درب بني النمشة، في منطقة العبيسة.
بدوره نقل حساب حجور نيوز تصريحاً للقيادي في مقاومة حجور الشيخ أبو مسلم الزعكري قوله: إن "المعارك على أشدها ولاصلح حتى الساعه".
كانت هذه تفاصيل خبر آخر اخبار حجور .. وتصريح للقيادي «ابو مسلم الزعكري» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.