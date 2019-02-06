شكرا لقرائتكم خبر عن آخر اخبار حجور .. وتصريح للقيادي «ابو مسلم الزعكري» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في آخر تطورات للأحداث في منطقة حجور التابعة لمديرية كشر بحجه، قالت مصادر ميدانية إن أبناء حجور تمكنوا بفضل الله من كسر هجوم للحوثيين ليلة أمس في درب بني النمشة، في منطقة العبيسة.

بدوره نقل حساب حجور نيوز تصريحاً للقيادي في مقاومة حجور الشيخ أبو مسلم الزعكري قوله: إن "المعارك على أشدها ولاصلح حتى الساعه".