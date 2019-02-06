شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة امير قطر السابق يزور مطعم يمني ويلتقط الصور مع طاقمة ويسأل عن هذه المحافظة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون في امريكا، صورة لأمير قطر السابق في أحدى المطاعم اليمنية في ولاية نيويورك.

وقال الناشطون أن أمير قطر حمد بن خليفة ال ثاني، زار مطعم يدعى "الخليج 365" في مدينة بروكلين، والتقطت صورة مع طاقمة.

وأضاف الناشطون بأن الأمير الوالد كما يسميه القطريون سأل عن اخبار اليمن وعن محافظة تعز بالتحديد.

الجدير بالذكر بأن دولة قطر كانت جزء من التحالف العربي بقيادة السعودية لأعادة الشرعية في اليمن، لكن وعقب الازمة الخليجية تم استبعادها من التحالف وسط اتهامات لها بدعم الحوثيين وايران.