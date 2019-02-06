شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي الشوافي : تفاصيل هامة عن حالة الطقس خلال ا لخمس أيام القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية و الطاقة" عن تفاصيل الطقس لخمس أيام قادمة من 6 الى 10 فبراير 2019 (من الاربعاء الى الأحد) و يقول تشير بيانات ونماذج الطقس الى إرتفاع الحمل الحراري على منطقة البحر الاحمر خلال الأيام الماضية و يتزامن مع قدوم كتلة هوائية باردة يرفع ذلك من توقعات تقلبات جوية و فروق درجات الحرارة و نشاط الرياح و فرص سقوط أمطار ونشوء حالة عدم إستقرار للطقس في الشرق الأوسط.



تاثيرات الحالة تكون بشكل رئيسي على غرب الشام يومي الاربعاء و الخميس حيث تجلب أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق في بلدان الشام وتكون أكثر غزارة على المناطق القريبة و المطلة على البحر المتوسط مثل لبنان و فلسطين و غرب سوريا وغرب الأردن يرافق ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خصوصا العظمى نهاراً، تتدرج تاثيراتها خلال الأيام اللاحقة بنسب اقل في هطول الأمطار لتكون بين خفيفة و متوسطة على العراق و مناطق شرق الشام.



كما تشمل التأثيرات المباشرة للحالة شمال غرب السعودية بامطار متوسطة مع نشاط بعض الخلايا الغزيرة، اعتبارا من يوم الاربعاء و تتدرج التاثيرات خلال الأيام اللاحقة بفرصة تساقط أمطار بين خفيفة و متوسطة على شمال شرق السعودية والخليج العربي، و بالنسبة لجنوب السعودية تنشط الرياح المثيرة للغبار والاتربة والتي تشمل كذلك أجزاء من الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية اليمنية و العمانية.



بالنسبة لمصر خلال نفس الفترة من المتوقع فرص تساقط أمطار بين المتوسطة والخفيفة على شمال شرق مصر و المناطق الساحلية الشمالية و الشرقية مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خصوصا العظمى نهاراً، مع فرص نشاط بعض الخلايا الماطرة العزيرة، و تقل توقعات هطول الأمطار كما اتجهنا نحو المناطق الداخلية و جنوب غرب مصر، حيث من المتوقع ان تنشط الرياح المثيرة للغبار و الاتربة.



أما بالنسبة لليمن متوقع إستمرار هطول بعض زخات أمطار متفرقة بين خفيفة ومتوسطة على المرتفعات الغربية لليمن مع الاشارة الى نشاط الرياح في باب المندب والسواحل الغربية و التي تترواح أعلى هبات لها بين 40 إلى 70 كيلومتر ب يرفق ذلك إرتفاع أمواج البحر و اقصى ارتفاع لها قد يصل الى 3 امتار خلال الأيام القادمة، مع الاشارة الى نشاط الغبار في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية للجمهورية اليمنية.

