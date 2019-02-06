شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية تفجر مفاجأة جديدة وتكشف عن جريمة بشعة تقوم بها عصابة منظمة داخل جماعة الحوثيين بصنعاء (بيان) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اصدرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بياناً كشفت فيه عن جريمة جديدة تقوم بها عصابة منظمة داخل جماعة الحوثي بصنعاء، تمثلت بسرقة اعضاء بشرية وانسرجة من جرحى المقاتلين الحوثيين، وفيما يلي نص البيان:



تتابع المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقلق بالغ الممارسات غير الانسانية و الانتهاكات الجسيمة التي تطال الابرياء في صنعاء و عدد من مناطق سلطات الأمر الواقع و التي رفضت التجاوب مع المناشدات للتحقيق في الجرائم المرتكبة والتي تصل الى جرائم ضد الإنسانية .



ان المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهي تواصل جهودها في كشف الانتهاكات بحق الابرياء , تلقت معلومات خطيرة وصادمة عن قيام جماعات منظمة في سلطات الامر الواقع التابعة لجماعة الحوثي ’ عن القيام بعمليات سرقة اعضاء بشرية وانسجة من جرحى المقاتلين التابعين لجماعة الحوثي الذين يتم نقلهم الى مستشفيات في العاصمة صنعاء .



ووثقت المنظمة عددا من الحالات التي تعرضت لهذه الجرائم التي تمثل انتهاكا سافرا للإنسانية , والتقت مندوبي المنظمة مع ضحايا من مناطق الحيمة وبني مطر وعمران واب وانس وحجة , وخلال تتبع المنظمة لهذه القضية , تبين ان هناك ثلاث مستشفيات تقوم بهذه الجريمة في العاصمة صنعاء , باشراف اطباء يمنيين وأجانب , وبدعم وحماية من قيادات نافذة في جماعة الحوثي , والتي تشكل عصابة للمتاجرة بالاعضاء البشرية ,حيث لاتكتفي بسرقة الاعضاء البشرية للجرحى بل وسرقة ارواحهم الى الابد ….



وتشير المعلومات الاولية التي حصلت عليها المنظمة الى ضحايا هذه العمليات يصل الى المئات وان معظم الجرحى يتم الاجهاز عليهم والتخلص منهم للحصول على اعضائهم مستغلين اصاباتهم في جبهات القتال , ..



ان المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر اذ تتحفظ على اسماء الضحايا , واسماء شبكة سرقة الاعضاء البشرية والاتجار بها من المتهمين في الجريمة من اطباء يمنيين واجانب , ومسؤولين نافذين في جماعة الحوثي , فانها تدين هذه الانتهاكات المروعة , و تطالب بتحقيق دولي محايد في هذه القضية الخطيرة والعمل على ايقاف هذا التوحش والاجرام بحق الجرحى الذي يفترض ان يلاقوا عناية صحية وفق المبادئ والاخلاق الطبية والانسانية والمواثيق والاعراف الانسانية ..

كما تطالب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم الشيطانية .



وتخذر سلطة الامر الواقع من التمادي في ارتكاب الجرائم وحماية مرتكبيها