الكدس يحسم بطولة الطاولة في ملتقى الوحدة الشتوي

تمكن لاعب المنتخب الوطني عمر الكدس من حسم المركز الأول لصالحه في بطولة كرة الطاولة المفتوحة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي بصنعاء ضمن فعاليات ملتقى نادي وحدة صنعاء الشتوي الثاني واختتمت مساء الثلاثاء.

وحسب بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، أحرز الكدس المركز الأول لصالحه عقب فوزه في المباراة النهائية على إبراهيم جباري بأربع مجموعات دون رد.

وعانى الكدس في المجموعة الأولى بعد أن لاقى منافسة شرسة من جباري وفرض عليه التعادل في أكثر من مناسبة، إلا أن خبرة الكدس حسمت المجموعة لصالحه بصعوبة بالغة (17-15).

ولعل خسارة المجموعة الأولى أثرت نفسيا بشكل كبير على جباري، فيما رفعت روح الكدس المعنوية، ففاز الكدس بالأشواط الثلاثة الأخرى تواليا بسهولة (11-4)، (11-6)، (11-5) ليحسم اللقب لصالحه.

وسبقت المباراة النهائية مباراة تحديد المركز الثالث التي حسمها بشير المحاقري لصالحة بعد فوزه على وائل السعيدي بأربع مجموعات مقابل مجموعة.

وكانت منافسات نصف النهائي قد شهدت فوز الكدس على المحاقري (4-1) وجباري على السعيدي بذات النتيجة.

حضر النهائي أعضاء اللجنة المنظمة لملتقى نادي الوحدة الشتوي الثاني وجمع غفير من محبي اللعبة.

وكان رئيس نادي وحدة صنعاء امين جمعان ومعه وكيل النادي الأهلي محمد رزق الصرمي دشن مساء الأحد الماضي بطولة كرة الطاولة المفتوحة،بمشاركة 88 لاعب من جميع الفئات (ناشئين –شباب – كبار) ضمن ملتقى وحدة صنعاء الشتوي الثاني.

وفي الافتتاح طالب رئيس نادي الوحدة امين جمعان من المشاركين بذل اقصى مالديهم من مستوى من اجل عكس حالة التطور التي تعيشها كرة الطاولة اليمنية .

واكد جمعان انه حرص شخصيا على ان تقام فعاليات هذه البطولة ضمن اطار الملتقى الشتوي كون اللعبة من ستشكل اضافة قوية ورونقا وجمالا اخاذ للملتقى وانشطته.

وشكر جمعان نادي اهلي صنعاء على استضافته للبطولة على صالته الخاصه بكرة الطاولة متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في البطولة .

من جهته اشاد وكيل النادي الاهلي محمد الصرمي بجهود نادي وحدة صنعاء وسعي ادارته وراء كسر الجمود الرياضي الذي تعيشه بلادنا من خلال تنظيم الملتقيات الصيفيه والشتوية والرمضانية .

وتمنى الصرمي من المشاركين في بطولة كرة الطاولة ان يخوضوا بطولة تنافسية تسودها الروح الرياضية .