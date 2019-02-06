اختتام دورة تدريبية في التخطيط وإعداد التقارير لموظفي الخدمة بتعز

شهدت محافظة تعز ، اليوم الثلاثاء اختتام الدورة التدريبية في « التخطيط وإعداد التقارير » لموظفي مكتب الخدمة المدنية برعاية محافظ المحافظة ، واشراف الإدارة العامة للبحوث والتدريب بديوان عام المحافظة .

وحسب بيان، هدفت الدورة إلى إكساب موظفي مكتب الخدمة المدنية ، أساسيات التخطيط ومهارات كتابة التقارير الإدارية وتحرير المذكرات والمراسلات المختلفة .

وشدد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي على أهمية التأهيل والتدريب لموظفي السلطة المحلية ، مثمناً جهود الإدارة العامة للبحوث والتدريب ومكتب الخدمة المدنية لتطوير العمل الإداري ورفع مهارات الموظفين .

وأكد وكيل أول تعز أن السلطة المحلية بقيادة المحافظ الاستاذ نبيل شمسان لن تألوا جهدا في دعم المشاريع والأنشطة التدريبية ، لإيمانها بأهمية التدريب لرفع وتيرة الأداء وتطوير جودته .

كما أشار مدير عام مكتب الخدمة المدنية ، فضل الشيباني ، الى أهمية التخطيط وإعداد التقارير ، مؤكداً السعي لتطوير العمل الإداري في الخدمة المدنية وتنفيذ برامج التدريب المطلوبة لمختلف الإدارات والأقسام لتطوير العمل الإداري .

إلى ذلك أوضح مدير عام البحوث والتدريب بديوان عام المحافظة عزوز السامعي بأن الإدارة أعدت برامج ومشاريع تدريبية لكافة موظفي القطاع الحكومي ، وفق التخصصات والمجالات والمستويات الوظيفية المختلفة ، لافتاً إلى أولوية بناء قدرات الكادر الوظيفي لتحقيق الكفاءة والفاعلية .

مثمناً اهتمام قيادة السلطة المحلية ودعمها لعملية التدريب والتأهيل بالمحافظة .

حضر فعالية الختام ، علي العيزري وكيل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ووفاء الصلوي ، مدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة .