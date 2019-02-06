شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مفصلة عن الدوائر الشاغرة.. مصادر: ميليشيا الحوثي لا تستطيع إجراء انتخابات تكميلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية (الذراع الإيرانية في اليمن)، إن إجراء الانتخابات التكميلية التي أعلنت المليشيا عنها في الدوائر الشاغرة تبدو شبه مستحيلة لأسباب فنية ولوجستية وتشريعية قانونية، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية.

وأضافت المصادر، إنه ورغم إعلان المليشيا الحوثية الشروع في عملية الإجراءات للانتخابات التكميلية فإن أول عائق هو غياب المشروعية التي يكتسبها هذا الإعلان، كونه صادراً عن سلطة غير معترف بها شعبياً وخارجياً، فضلاً عن الإجراءات الأخيرة التي قام بها الرئيس هادي بإصداره قراراً بنقل لجنة الانتخابات، وهو ما يجعل أي إجراءات تقوم بها لجنة الانتخابات في صنعاء غير ذات مشروعية.

وتابعت المصادر، إن أي انتخابات لابد أن تحظى بتوافق بين أطراف المنظومة السياسية، وهو أمر ينعدم تماماً بالنظر إلى كون الجماعة الحوثية هي سلطة أمر واقع ومليشيا تحكم أجزاء من البلاد، ولا يوجد أي تفاهمات مع أي أطراف سياسية حول هذه الانتخابات، ما يفقدها المشروعية السياسية.

وتقول المصادر: إن وقوع اللجنة العليا للانتخابات تحت سيطرة وإدارة المليشيات يفقدها الحيادية والقدرة على العمل بعيداً عن الضغوط والانحياز، وبالتالي عدم توافر أدنى متطلبات لانتخابات حرة ونزيهة.

وترى المصادر التي تحدثت لنيوزيمن، أن اللجنة العليا للانتخابات تفتقد في هذا الوضع الذي تعيشه البلاد، وهو وضع الحرب، لأدنى مقومات الاستعداد والأهلية لإجراء الانتخابات من الناحية الفنية واللوجستية خصوصاً وأن اللجنة كانت تتلقى دعماً خارجياً على كل المستويات في حال إجراء أي عملية انتخابية.

وتختتم المصادر حديثها بالقول: إن حالة الحرب التي تعيشها البلاد تجعل من المستحيل أمنياً تنظيم أي انتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء يشمل جميع المحافظات، خاصة وأن هناك انقساماً في البلاد على المستوى التنفيذي والإداري، ما يجعل من المستحيل إجراء الانتخابات في محافظات غير واقعة تحت سلطة المليشيا، واقتصارها في حال إجرائها فعلاً على بعض المحافظات، ما سيمثل عملاً ذا طابع سياسي انفصالي.

مردفاً: إلا إذا كانت اللجان الثورية للمليشيا الحوثية هي التي ستجري هذه الانتخابات بطريقتها، فهذا أمر آخر ولا علاقة له بالانتخابات.

وقد حصل نيوزيمن على معلومات عن الدوائر الشاغرة في مجلس النواب، حيث بلغ عددها (33) دائرة انتخابية موزعة على عدد من المحافظات.

وتشير المعلومات إلى أن من بين المتوفين اثنين من كتلة التجمع اليمني للإصلاح هما (عبدالرحمن بافضل وعوض سالم سعيد باوزير)، واثنين مستقلين هما (محمد سالم الجوهي وعبدالكريم جدبان)، وواحد من حزب البعث هو (علي أحمد الذهب)، فيما البقية جميعهم من كتلة المؤتمر الشعبي العام.

نيوزيمن ينشر فيما يلي كشفاً بأسماء أعضاء البرلمان المتوفين ودوائرهم ومحافظاتهم:

م الاسم الدائرة المحافظة

1 محمد عبداللاه القاضي 17 العاصمة

2 اوراس سلطان ناجي 22 عدن

3 عبدالقادرعبدالله الدعيس 88 اب

4 محمد محمد الصبري 91 إب

5 حسن علي عنان 92 إب

6 محمد ناصر الحميري 109 إب

7 احمد عبدالله محمد العزاني 121 أبين

8 محمد علي ابوبكر المشهور 123 أبين

9 سالم احمد محمد الجنيدي 124 البيضاء

10 علي احمد الذهب 131 البيضاء

11 احمد سعيد الصويل 143 حضرموت

12 عوض سعد السقطري 146 حضرموت

13 محمد سالم سعيد الجوهي 147 حضرموت

14 عوض سالم سعيد باوزير 150 حضرموت

15 عبدالرحمن عبدالقادر بافضل 153 حضرموت

16 علي محمد قاصرة الاهدل 166 الحديدة

17 عبدالله عبده علي اهيف 177 الحديدة

18 محمود قائد عوض الدباسي 182 الحديدة

19 علي محمد احمد الخبان 188 الحديدة

20 محمد علي يحيى مزرية 193 الحديدة

21 محمد احمد المقداد 203 ذمار

22 محمد الخادم الوجيه 214 ذمار

23 حسين حسين خميس 242 المحويت

24 يحيى حسن يحيى نصار 243 حجة

25 احمد محمد هارب الشمري 251 حجة

26 محمد محمد الرزوم مدوح 260 حجة

27 علي علي الطيب 261 حجة

28 محمد صبار الجماعي 262 حجة

29 علي حسين المنبهي 266 صعدة

30 عبدالكريم جدبان 267 صعدة

31 عبدالله مبخوت صالح العراقي 275 الجوف

32 عبدالله علي حسن بن معيلي 277 مأرب

33 ناجي منصور راجح 289 عمران