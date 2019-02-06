شكرا لقرائتكم خبر عن هــــــــــام : الحوثيون يفرجون عن القيادي الاصلاحي محمد قحطان بعد 4 أعوام من اختطافه وإخفاءه .. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت مليشيا الحوثي الانقلابية، عن مكان تواجد القيادي الإصلاحي محمد قحطان، المخفي قسرياً منذ أربعة أعوام

وفي وثيقة رسمية متداولة- لم يتم التاكد من صحتها من مصدر خاص- وجهت النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء وكيل جهاز الأمن السياسي،بالإفراج عن المخفي قسراً السياسي محمد قحطان، لعدم توفر أدلة لإقامة الدعوى ضد

وهذه هي المرة الأولى التي تعترف المليشيا بوجود "قحطان" داخل سجونها، منذ اختطافه في 4 ابريل 2015

محمد قحطان ( من مواليد 1958) بمحافظة إب، وعضو الهيئة العليا في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وعمل ناطقاً رسمياً لتكتل أحزاب اللقاء المشترك (2003 - 2011)، وقاد عمليات التفاوض مع الأطراف السياسية مثلاً للإصلاح كما كان أحد أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني.م.ه.