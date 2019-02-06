صدور قرارات جديدة لرئيس المجلس الانتقالي تعرف عليها؟

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عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رقم (7) لعام 2019م، بشأن تعيين رئيس للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج فيما يلي نصه: قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رقم (7) لعام 2019م، بشأن تعيين رئيساً للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة لحج بعد الاطلاع على (إعلان عدن التاريخي) الصادر في العاصمة عدن بتاريخ 4 مايو 2017م الموافق:8/8/1438هـ. والقرار رقم (2) لعام 2017م، بشأن النظام الأساسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. والقرار رقم (17) لعام 2018م، بشأن اللائحة الداخلية لرئاسة المجلس. والقرار رقم (11) لعام 2017م، بشأن اللائحة الداخلية للقيادات المحلية في المحافظات والمديريات. ولما تقتضيه مصلحة الجنوب العليا. قـــــــــــرر مادة(1): يعين الأخ/ رمزي عبدالله ناصر مثنى رئيساً للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي محافظة لحج. مادة(2): يلغى أي تعيين سابق بهذا الشأن. مادة(3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالموقع الرسمي للمجلس. صدر في العاصمة عدن يوم الإثنين بتاريخ: 4/فبراير/ 2019م، الموافق: 29/ جمادى الأولى/ 1440هـ عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي كما صدر اليوم، قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رقم (8) لعام 2019م، بشأن تعيين رئيس للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين فيما يلي نصه: قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رقم (8) لعام 2019م، بشأن تعيين رئيساً للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة أبين بعد الاطلاع على (إعلان عدن التاريخي) الصادر في العاصمة عدن بتاريخ 4 مايو 2017م الموافق:8/8/1438هـ. والقرار رقم (2) لعام 2017م، بشأن النظام الأساسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. والقرار رقم (17) لعام 2018م، بشأن اللائحة الداخلية لرئاسة المجلس. والقرار رقم (11) لعام 2017م، بشأن اللائحة الداخلية للقيادات المحلية في المحافظات والمديريات. ولما تقتضيه مصلحة الجنوب العليا. قـــــــــــرر مادة(1): يعين الأخ/عبدالله احمد محمد الحوثري مرقشي رئيساً للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي محافظة أبين. مادة(2): يلغى أي تعيين سابق بهذا الشأن. مادة(3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالموقع الرسمي للمجلس. صدر في العاصمة عدن يوم الاثنين بتاريخ: 4/فبراير/ 2019م، الموافق: 29/ جمادى الأولى/ 1440هـ عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

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