شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي يكشف عن قرب نهاية عهد الرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح السياسي الجنوبي عادل الشبحي أن من الأسباب التي دعت كبار مسئولي الحكومة الشرعية إلى تحويل المال العام إلى حسابهم الشخصي هو قرب نهاية الشرعية .

وقال الكاتب والسياسي الجنوبي عادل الشبحي في تصريح له، إنه منذ أشهر والحديث يتداول بين كبار مسؤولي الشرعية حول قناعتهم بنهاية عهد الشرعية واقتراب زوالها .

وأكد أن هذه التداولات لنهاية الشرعية دعت كبار من مسئولي الشرعية إلى المسارعة في نهش ما يستطيعون نهشه من جسد المال العام وتحويله إلى حسابات خاصة بالخارج.

واختتم السياسي الشبحي تصريحه بالقول :”لهذا إما تحيوها إذا استطعتم أو تدفنوها وتقيمون العزاء وتوقفون العبث بالمال العام”.