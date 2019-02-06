شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يرفعون الحجز عن منزل القيادي الإصلاحي قحطان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء أمرا بالافراج عن القيادي في حزب الإصلاح "إخوان اليمن" محمد قحطان.



وبحسب مذكرة من عبدالله الكميم نائب وكيل النيابة الجزائية إلى وكيل جهاز الأمن السياسي أصدر رئيس النيابة الجزائية قرارا بالافراج عن قحطان موجها الجهاز بتنفيذ القرار.



وقالت مصادر نيابية، أنه تم ‏رفع الحجز عن منزل محمد قحطان بعد الامر بالأفراج عنه، غير أن أسرة محمد قحطان تنفي أن يكون هناك توجه حوثي للإفراج عنه.

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