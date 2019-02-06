شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ للبرلمان التركي بخصوص اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وافق البرلمان التركي على تمديد مهمة قوات البحرية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الاقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي.



ووافقت الجمعية العامة للبرلمان، في جلستها الثلاثاء، على مذكرة التمديد الرئاسية، التي تنص على مد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة، عاما إضافيا، اعتبارا من 10 شباط/فبراير 2019.



وأوضحت المذكرة أن عناصر البحرية التركية تقوم بمهام تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من المناطق المذكورة.



كما لفتت إلى أن العناصر تقوم بالمشاركة الفعالة في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، والمساهمة في مكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



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