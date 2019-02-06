شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية.. الكشف عن من يقف وراء زرع «الخلايا الإرهابية بإحدى المحافظات الجنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء 4 فبراير2019 م، عن تورط القيادي في ما يُسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” هاني بن بريك، في زرع خلايا إرهابية بمحافظة المهرة شرقي اليمن.

ونقل موقع “المهرة بوست”، عن مصدر أمني قوله، “إن بن بريك أحد قيادات المجلس الإنتقالي المدعوم من أبوظبي، على صلة مباشرة بخلايا إرهابية في المحافظة.

وأكد المصدر أن عناصر إرهابية في مدينة الغيضة عاصمة المحافظة، أستلموا أموال ضخمة في أواخر يناير الماضي كان مصدرها هاني بن بريك.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في محافظة المهرة، عن فتح باب التسجيل للألتحاق “بالمليشيات المسلحة” التي تنوي الإمارات تشكيلها في المحافظة، على غرار عدن وحضرموت وشبوة.

وشهدت محافطة المهرة خلال الأشهر الماضية توسع غير عادي للقوات السعودية، تسبب في إشعال انتفاضة شعبية ضد التواجد العسكري للتحالف.