عاجل: هذا ما حدث اليوم في سودين عند محاولة اعتراض الحوثيين جرحى من أبناء حجور وسقوط 6 قتلى (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - وقعت اشتباكات عنيفة فيمن منطقة سودين اثر محاولة افراد من المقاومة اخراج جرحى من ابناء حجور. وقالت مصادر إن الحوثيين اعترضوا طريق جرحى ابناء حجور ووقعت اشتباكات عنيفة اسفرت عن سقوط 6 قتلى من الطرفين. حيث قتل اثنين من بني يزيد وشخص من بيت القاضي وآخر من الشنافية، في منطقة سودنين. بدورها طالبت قبائل حجور من التحالف والشرعية بتوفير مستشفى ميداني وذلك بعد اعتراض الحوثيين جرحى ابناء حجور.

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