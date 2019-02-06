شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا تعتذر لليمن و السبب صادم ماسبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة الشرق الأوسط أن السلطات الألمانية قدمت اعتذاراً رسمياً للحكومة اليمنية لعدم دعوتها إلى المؤتمر الدولي حول اليمن الذي عقد في برلين، بحضور عدد من وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت السلطات الألمانية، وفقاً للوزير اليماني، أن ألمانيا أبلغت الحكومة الشرعية دعمها الكامل للحكومة اليمنية من أجل استعادة السلام في اليمن، ودعم جهود المبعوث الخاص.