شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : محمد بن ناجي الشائف ينقلب على السعودية ويطالب بمقاطعتها ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب محمد بن ناجي الشائف بمقاطعة المملكة العربية السعودية وعدم الاستجابة لها بعقد جلسات مجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لقيادة المؤتمر الشعبي العام بالخارج وكتلته البرلمانية الذي عقد امس بالقاهرة

وقال مصدر سياسي مطلع ان المملكة العربية السعودية اوقفت الدعم المخصص للشائف والذ يصل الى 10 مليون ريال سعودي شهرياً بعد ان اكتشفت انه احد المعرقلين لتحرير الجوف

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