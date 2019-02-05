تنفيذ حكم الإعدام  على شابين مدانين في قضية مقتل مواطن بحضرموت

نُفذ اليوم الثلاثاء، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، حكم الإعدام على شابين في قضية مقتل المواطن "صالح باقطمي".
وجاء تنفيذ الحكم، بموجب حكم محكمة استئناف حضرموت والمؤيد من المحكمة العليا والمصادق عليه من رئيس الجمهورية.
ووسط حضور آلاف المواطنين جرى تنفيذ الحكم على الشابين رامي باشيخان وصابر البار" بمنطقة الغليلة بمدينة المكلا.
وقتل "صالح سعيد باقطمي ذو الـ 55 عاما" في سبتمبر من العام قبل الماضي في جريمة بشعة في منطقة امبيخة بالمكلا.
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