شاهد: فتاة سعودية تجري تحليل DNA للتعرف على أصولها.. وهذه كانت النتيجة!

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت فتاة سعودية على حسابها في اليوتيوب لحظة تلقيها نتائج تحليل DNA والتي أجرته بهدف التعرف على أصولها. واكتشفت الفتاة إن 99% عربية وأن 99.3% سعودية ولا يوجد لها أصول أخرى. وكشف التحليل إلى أن اصولها سعودية منذ 200 عام على الرغم من إقامتها في إسبانيا.

وكشف التحليل أيضاً عن إنها من الرياض بنسبة كبيرة ثم من القصيم وأجدادها من المدينة. وكشف التحليل عن وجود أصول لها من الكويت أيضاً.



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