شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة يمنية تضم 4 مليون نسمة ولا يوجد فيها إشارة مرور واحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجرى " بوابتي " استطلاع رأي حول أهمية إشارة المرور في شوارع مدينة يمنية تضم 4 مليون نسمة.

المواطن صالح الروضي قال حين سالناه عن أهمية إشارة المرور في إحدى جولة محافظة مأرب شمال شرقي البلاد، " مدينة كهذه ولا يوجد بها إشارة مرور واحدة يعد كارثة كبيرة، مهمة جدا إشارة المرور، تخفف الازدحام وتقلل الخسائر البشرية، أيضا لا يوجد رجال مرور يسهلون عملية تنقل المركبات".

ومثله يقول الشاب عبدالله قايد إن إشارة المرور تعاد 50 شخصا من رجال المرور، في إشارة إلى أهميتها".

أما الشابة سهى تؤكد بالقول "إنه أمر غير طبيعي أن تجد مدينة تضم الملاين من الناس ولا يوجد بها إشارة مرور".