شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر الان من محلات الصرافة ليس الكويتي او البحريني .. عملة هذة الدولة الخليجية تحقق رقما قياسي امام الريال اليمني ويتجاوز سعر صرفها حاجز ال1500 ريال ... "شاهد التغيرات الطارئة في اسعار الصرف اليوم الثلاثاء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل سعر الريال العماني اليوم الثلاثاء الى 1500 ريال يمني للشراء و1530 للبيع ، وهو بذلك يتخطى جميع العملات الاخرى . * أسعار الشراء :

السعودي : 155

الدولار : 586

الإماراتي : 157

العماني : 1500 ذهب كسر : 21.400

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*أسعار البيع* : السعودي : 156.5

الدولار : 594

الإماراتي : 159

العُماني : 1530

ذهب كسر : 21.700 سعر تحويل الدولار مقابل السعودي:

الشراء : 3.78

البيع : 3.80 اسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظه

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر الان من محلات الصرافة ليس الكويتي او البحريني .. عملة هذة الدولة الخليجية تحقق رقما قياسي امام الريال اليمني ويتجاوز سعر صرفها حاجز ال1500 ريال ... "شاهد التغيرات الطارئة في اسعار الصرف اليوم الثلاثاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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