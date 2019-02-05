اختتام اللقاء التشاوري الأول لرؤساء الهيئات ومدراء مكاتب الصحة بـ"عدن"

أوصى المشاركون في ختام اللقاء التشاوري الأول؛ لرؤساء الهيئات، ومدراء عموم مكاتب الصحة العامة والسكان، بعدن، على ضرورة عمل قاعدة بيانات متكاملة لمكاتب الصحة بالمحافظات، وتطبيق نظام الكتروني للهيئات فنياً ومالياً وادارياً، والعمل بنموذج النظام المطبق بهيئة مستشف? الجوف، وان تكون قاعدة بيانات حضرموت الساحل انموذجا.

وأكد المشاركون خلال اللقاء الذي عقد على مدى يومين بالعاصمة المؤقتة عدن، على أهمية عمل خطة، والرفع بها للوزارة؛ لفتح الاقسام المغلقة، وفتح مراكز تخصصية نوعية في الهيئات لتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد المشاركون عل? ضرورة تحليل المقترحات المقدمة، وتطبيقها، وعمل تصور خاص لنظام التعاقد مع المنظمات الاجنبية، وتصور لتقييم نصف سنوي لما تم انجازه في اطار الخطط العامة، والسعي لعمل دراسة؛ لترفيع بعض المراكز والمستشفيات، ودعم مراكز الطوارئ وعمليات الوزارة، وتجهيز غرف عمليات في ادارات المحافظات التي لاتتوفر فيها.

وطالب المشاركون، بضرورة الاهتمام بالكادر الوسطي، ودعم معهد الدكتور امين ناشر العالي للعلوم الصحية، وتعزيز اشرافه عل? المعاهد الصحية الخاصة المرخص لها، وسرعة اشهار المجلس الطبي الاعلى، ودعم المرافق الصحية المختلفة بكوادر جديدة من خلال التوظيف لسد النقص الذي تعاني منه.

وكان وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، قد أشاد في كلمته خلال اختتام اللقاء التشاوري، بالدور الذي يلعبه الكادر الصحي اليمني، رغم شحة الامكانات والظروف الراهنة.

وأكد على أهمية إعداد الموازنات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع حجم الاداء، وخلق شراكة فاعلة ومثمرة مع المنظمات المانحة بما يرفع من وتيرة اداء القطاع الصحي.

