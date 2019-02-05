وكيل تعز يؤكد على أهمية انضباط جميع موظفي المحافظة

ناقش اجتماع بديوان عام المحافظة، صباح اليوم ، برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي وبحضور وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري عملية الانضباط الوظيفي في المكاتب والوحدات الإدارية في المحافظة .

ووفق متابعة "الخليج 365"، فخلال الاجتماع الذي حضره كلاَ من مدراء عموم مكاتب ، المالية ،والتربية والتعليم ،والشؤون القانونية ،والخدمة المدنية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المحافظة تم مناقشة آليات تشديد الرقابة ومنع التسيب الإداري في جميع مديريات المحافظة سواء المديريات المحررة أو التي لا تزال خاضعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية .

وأكد الدكتور عبدالقوي المخلافي على أهمية انضباط جميع موظفي المحافظة في المكاتب التنفيذية والخدمية خصوصاَ موظفي مكتب التربية والتعليم ومكتب الصحة ،والعمل على تعزيز الموارد المالية ، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وأوصى الاجتماع بتشكيل لجنة لتحديد ضوابط وآليات العمل اللازمة لعملية الانضباط الوظيفي بحسب النظام والقانون، والخروج برؤية واضحة لهذه الآلية في جميع مديريات المحافظة ومنها المناطق غير المحررة .

حضر الاجتماع مدير مكتب المحافظ الأستاذ علي قاسم ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة أحمد مرشد.

وأمس أشاد وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الاكحلي بالدور الفاعل والريادي لمؤسسة فجر الامل في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته وذلك من خلال تنسيقها مع عدد من المنظمات الدولية والمحلية في سبيل خدمة ابناء تعز المحتاجين والمتضررين .

جاء ذلك خلال حضوره أمس حفل اختتام الملتقى التدريبي لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني ، وتكريم الهيئة الاغاثية الهولندية ومؤسسة صنائع المعروف الإنسانية بحضرموت والذي اقيم بمنتزه التعاون برعاية الاستاذ نبيل شمسان محافظ المحافظة .

وقدم الاكحلي وكيل المحافظة شكره باسم السلطة المحلية لهيئة الاغاثة الهولندية على دعمها للنازحين والمحتاجين والمتضررين من الحرب باكثر من 2500 سله غذائية والتي ستعمل على تخفيف معاناة اكثر من 2000 اسره نازحة ، كما قدم شكره لمؤسسة صنائع المعروف الانسانية - حضرموت لتنفيذها لعدد من المشاريع في المحافظة .

من جانبه القى الاستاذ محمد باثار مدير المشاريع والبرامج بمؤسسة صنائع المعروف الانسانية كلمة باسم المؤسسة عبر فيها عن سعادته بتكريم السلطة المحلية في المحافظة وما قامت به من جهود في تسهيل عمل المؤسسة في تنفيذ عدد من المشاريع في المحافظة ، والذي تنفذها المؤسسة لاول مرة في تعز والذي اعتبرها تدشين لمشاريع متنوعة قادمة .

كما القى الاستاذ بليغ التميمي رئيس مؤسسة فجر الامل الانسانية كلمة رحب فيها بالحاضرين كما رحب بممثلي ومنسقي مؤسسة صنائع المعروف لجهودهم في تنفيذ مشاريع متنوعة في المحافظة مستعرضا عدد من المشاريع المتنوعة التي قامت بها المؤسسة في وقت سابق ، معلنا تدشين عدد من المشاريع المتنوعة في الايام القادمة في عدد من المجالات المختلفة .

كما تخلل الحفل عدد من الاناشيد والفقرات المعبره عن معاناة ابناء تعز جراء الحرب والحصار نالت استحسان الحاضرين .

وفي نهاية الحفل قام الوكيل الاكحلي ورئيس مؤسسة فجر الامل الاستاذ بليغ التميمي وقائد اللواء 17 مشاه اللواء عبدالرحمن الشمساني ونائب مدير عام الشئون الاجتماعية الدكتور عبدالحكيم البركاني وذلك بتكريم المشاركين في الملتقى التدريبي وتكريم هيئة الاغاثة الهولندية ومؤسسة صنائع المعروف بدرع السلطة المحلية واللجنة الفرعية للاغاثة وتكريم ممثل ومنسق المؤسسة في المحافظات الشمالية الاستاذ مقبل مرشد القشائي .