احتشاد مهيب لتشييع جثمان اللواء الزنداني في عدن

شيع ظهر اليوم الثلاثاء المئات من المواطنين بينهم مسؤولين وضباط جنازة نائب رئيس هيئة الاركان اللواء صالح الزنداني بمحافظة عدن.

وكان الزنداني قد توفي قبل امس الاول متأثرا باصابته في حادثة التفجير الارهابي الذي نفذته طائرة انتحارية بدون طيران ايرانية الصنع على قاعدة العند.

وتقدم المشيعين نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، ومعه نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله سالم النخعي، وعدد من قيادات الدولة، بجامع حقات بالعاصمة المؤقتة عدن لصلاة الجنازة على جثمان الشهيد نائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن صالح قائد الزنداني الذي وافاه الاجل متأثراً بإصابته التي تعرض لها في الحادثة الإجرامية التي استهدفت قاعدة العند الجوية العسكرية، ونفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية باستخدام طائرة مسيّرة.

كما أدى صلاة الجنازة بجامع حقات على الشهيد اللواء الركن الزنداني، وزراء الادارة المحلية عبدالرقيب فتح، والتعليم الفني الدكتور عبدالرزاق الاشول، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله الملس، ومحافظ محافظة اب اللواء عبدالوهاب الوائلي، ومدير أمن عدن اللواء شلال شايع، وعدد من نواب الوزراء، والقيادات العسكرية والأمنية، والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية وجموع من المواطنين.

وشيع جثمان الشهيد عقب ذلك الى مقبرة ابوحربة وذلك بحضور عدد من القيادات في الدولة وجمع غفير من المواطنين .