تعز.. "أبو العباس" يشيد بدور عقال الحارات والوجاهات الاجتماعية في خدمة المجتمع

التقى العقيد عادل عبده فارع قائد كتائب ابي العباس - التابعة للواء 35 مدرع، في مكتبه عدداً من عقال الحارات في المدينة.
وناقش اللقاء عدد من القضايا التي تعاني منها المدينة وسبل التعاون مع مؤسسات الدولة لتقوم بدورها وواجبها في خدمة المواطنين .
من جانبه اكد العقيد ابو العباس على اهمية التعاون مع مؤسسات الدولة وبذل مزيدا من الجهود بما يعزز حضورها ومكانتها ، مشيداً بالدور الذي يقوم به عقال الحارات والوجاهات الإجتماعية في خدمة المجتمع ونشر التوعية المجتمعية .
كما حثهم على ضرورة رفع الحس الأمني كلً في منطقته بما يخدم تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة ، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في حماية الممتلكات العامة والخاصة وفرض هيبة النظام والقانون ومكافحة الجريمة والإرهاب وضبط مرتكبيها .
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