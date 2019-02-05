شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الطالب المطعون في السعودية يكشف تفاصيل الواقعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روى شقيق الطالب الذي تعرَّض للطعن في محافظة العارضة في المملكة العربية السعودية بعد الدوام المدرسي، أمس الاثنين، بسبب شجار طلابي، تفاصيل جديدة للواقعة.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية، عن شقيق الطالب المجني عليه، إن “الشرارة الأولى للمشكلة بدأت داخل المدرسة باشتباك بسيط”، مؤكدًا أن “إدارة المدرسة لم تتخذ الإجراءات المناسبة وقت الاشتباك الذي تطوَّر لاحقًا”.

وقال شقيق الطالب، إنه “تم إعادة شقيقه من مستشفى الملك فهد إلى مستشفى العارضة العام، لعدم توافر سرير”، مبيّنًا أن حالته “مستقرة حاليًّا”، وأن الطعنة التي تعرَّض لها كانت من جهة الظهر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية فور ورود بلاغ عن المشاجرة من ضبط عدد من المتورطين فيها.

وكان شجار وقع بين مجموعة من الشبان خارج أسوار إحدى مدارس العارضة بمنطقة جازان، وانتهى بتعرّض طالب لإصابة حرجة، نقل على إثرها للمستشفى.