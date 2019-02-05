تعرف عليها : اول محافظة جنوبية يتم فيها تنفيد قصاص...واليمن السعيد ينشر الصورة

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عدن - ياسمين التهامي - تم اليوم الثلاثاء الموافق ? فبراير ???? م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحآ تنفيذ حكم القضاء #بالإعدام رميا بالرصاص قصاصاً بحق كل من القتلة رامي عبدالله رجب باشيخان / حضرموت وصابر محمد حسين البار / حضرموت
الذين قاموا بقتل المواطن صالح سعيد باقطمي من أبناء شبوة والبالغ من العمر ?? عام في شهر سبتمبر ????م وقاموا بأخفاء جثته لتغطية جريمتهم النكراء .
حيث حضر تنفيذ الحكم ممثلي النيابة العامة والقضاء وأولياء الدم وجمع غفير من المواطنين في المكلا وشهدوا النهاية العادلة لكل قاتل وكل مسترخص لدماء الناس .
ويعد هذا الإعدام اول قضية في المحافظة الجنوبية منذ التحرير 2015م.
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