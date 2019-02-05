شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليها : اول محافظة جنوبية يتم فيها تنفيد قصاص...واليمن السعيد ينشر الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تم اليوم الثلاثاء الموافق ? فبراير ???? م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحآ تنفيذ حكم القضاء #بالإعدام رميا بالرصاص قصاصاً بحق كل من القتلة رامي عبدالله رجب باشيخان / حضرموت وصابر محمد حسين البار / حضرموت

الذين قاموا بقتل المواطن صالح سعيد باقطمي من أبناء شبوة والبالغ من العمر ?? عام في شهر سبتمبر ????م وقاموا بأخفاء جثته لتغطية جريمتهم النكراء .



حيث حضر تنفيذ الحكم ممثلي النيابة العامة والقضاء وأولياء الدم وجمع غفير من المواطنين في المكلا وشهدوا النهاية العادلة لكل قاتل وكل مسترخص لدماء الناس .



ويعد هذا الإعدام اول قضية في المحافظة الجنوبية منذ التحرير 2015م.