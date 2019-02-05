الضفة الغربية: خطة إسرائيلية لتوطين 2 مليون مستوطن

وقع عشرات الوزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست من حزب "الليكود" ومن أحزاب اليمين في إسرائيل، عريضةً أطلقتها حركة "نحالاه"، لإحياء خطة استيطانية تعود إلى فترة رئيس الوزراء الأسبق يتسحاق شامير.

وتهدف العريضة إلى توطين 2 مليون مستوطن في الضفة الغربية، وتعكس تغيير السياسة الإسرائيلية، من توسيع المستوطنات إلى إنشاء مستوطنات جديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية.

ووفقاً لموقع "أي 24 نيوز" الإخباري، نظمت حركة "نحالاه" في الأسبوعين الماضيين تظاهرات احتجاج أمام ديوان رئيس الوزراء نتانياهو، مطالبةً بترسيخ المبادئ الأساسية للحكومة على أسس الاستيطان في جميع الضفة الغربية، وإلغاء إعلان الدولتين.

ومن بين كبار المسؤولين الذين وقعوا على عريضة الالتزام، رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، والوزراء يسرائيل كاتس، ياريف ليفين، زئيف الكين، جلعاد أردان، إييلت شكيد، نفتالي بينت، ميري ريغف، تساحي هنغبي، أيوب قرا، يوآب غلانت، جيلا جملئيل واوفير أوكونيس، وغيرهم.

وتُطالب العريضة بمنع "التنازل عن أي شبر من ميراث الآباء"، وبالعمل على توطين مليوني يهودي "في يهودا والسامرة وفقاً لخطة رئيس الوزراء يتسحاق شامير"، وبإلغاء "إعلان دولتين لشعبين واستبداله ببيان رسمي، أرض إسرائيل: دولة واحدة لشعب واحد!".