يهودي يمني يعتنق الإسلام في السعودية.. وثيقة

رصد موقع "الخليج 365" شهادة توضح اعتناق مواطن يمني الجنسية، الإسلام بعد أن كان على الديانة اليهودية.

وتوضح الشهادة أن المواطن عبد الإله علي حسين، من محافظة ذمار شمال اليمن، مقيم بالمملكة العربية السعودية اعتنق الإسلام يوم أمس الاثنين.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المحافظات الشمالية في اليمن يقطنها يهود تكثر في بعض المناطق.

وتعد البداية التاريخية ليهود اليمن مبهمة وغامضة وذلك لعدم وجود آثار توضح متى وصلوا إلى اليمن، أو وثائق تاريخية أو معلومات موثقة عن بداية الاستقرار اليهودي في اليمن.

ويؤمن يهود اليمن بأن بداية تواجدهم في اليمن ترجع إلى فترة حكم سليمان عليه السلام، ويؤكد بعض المؤرخين هذا استنادا إلى ما جاء في النصوص الدينية.

كما توجد رواية أخرى تقول إن نبوخذ نصر ملك بابل أرسل أسرى إلى جنوب الجزيرة العربية واليمن عقب تدمير الهيكل الأول عام 586 ق.م.

وعلى ما يبدو أن استيطانهم في هذا البلد كان مريحا لهم لأنهم لم يعودوا إلى فلسطين مرة أخرى بعد عودة اليهود وإقامة الهيكل. ويقول بعض المؤرخين إن اليهود وصلوا إلى اليمن بعد تدمير الهيكل الثاني ومدينة القدس عام 70م. وربما كل هذه الروايات عن بداية استقرار اليهود جاءت لتعطي عمقا تاريخيا ليهود اليمن.

والتخمين الذي يمكن تقبله هو أن بداية تواجد اليهود في اليمن ترجع إلى فترة تأسيس قرى تجارية على الطريق من دمشق حتى ساحل المحيط الهندي وباقي دول جنوب شرق آسيا في واحات الصحراء التي على هذا الطريق، وهكذا انتشرت القرى التجارية وخرج التجار اليهود من فلسطين ووصلوا إلى اليمن التي مر بها هذا الطريق التجاري الدولي.

ويمكننا بوجه عام أن نميز بين طبقتين من المهاجرين اليهود إلى اليمن:

أولاهما تمثل اليهود الذين وصلوا برغبتهم وراء تجارتهم.

والثانية يمثلها المنفيون الذين تركوا فلسطين نتيجة تدمير الهيكل.

والثابت أن الطائفة اليهودية في اليمن من أقدم الطوائف اليهودية في العالم. وعلى أية حال فقد وجد اليهود في اليمن الملجأ الآمن، إذ كان اليمن آنذاك ينعم بحرية فكرية تمكنت اليهودية في ظلها من نشر دعوتها التي انتشرت بين ملوك حمير.

وبعد نشرها ظلت اليهودية والمسيحية في حالة صراع وحروب، وتأرجح وضع اليهود في اليمن بين القوة والضعف حتى ظهور الإسلام وانتشاره هناك.