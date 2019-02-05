مدير المنتخب الأولمبي يرأس الاجتماع الأول للاعبين بعد وصولة للمكلا بساعات

رأس مدير المنتخب الأولمبي الدكتور ابوعلي غالب الاجتماع الأول بمقر اقامة بعثة منتخبنا الاولمبي لكرة القدم بفندق ريبون سيتي بمدنية المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

حيت رحب ابوعلي اصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس ادارة الاتحاد اليمني لكرة القدم بالاخوه اللاعبيبن والجهاز الفني والاداري والطبي والإعلامي، بجميع الحاضرين من اللاعبين الذين جاوا من كل محافظات الجمهورية اليمنية وقال: انتم الان تعتبروا اللاعبين الافضل باليمن في هذة المرحلة العمرية تحت 23 عاما مستعرضا الصعوبات التي رافقت مراحل اختيار اللاعبين خصوصا في ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بها اليمن بسبب عدم وجود دوري لكرة القدم والتوقف التام لمختلف المسابقات الكروية عدا من بعض الفعاليات الخجولة والبطولات التي تقتصر علي بعض فروع اتحاد كرة القدم بالمحافظات.

واكد للاعبيبن ان الاتحاد اليمني يسعي لتجديد. المنتخب الاول واعدادكم كمنتخب رديف يحمل راية الكرة اليمنيه في المحافل الدوليه، و في ظل ارتفاع متوسط معدل اعمار المنتخب الاول.

واثنى مدير المنتخب على الروح الوظنية التي يتمتع بها اللاعبون وخاطبهم بالقول عليكم مسؤولية كبيرة في تقديم صورة طيبة عن كرة القدم اليمنية وتمثيلها بشكل لائق وإيجابية.

مشيرا إلى ان منتخبنا للاسف الشديد وقع في مجموعة صعبة وفيها افضل منتخبات القارة الصفراء متمثلة بالمنتخبين الايراني والعراقي اضافة الي منتخب تركمانستان وبغض النظر عن ظروف المجموعة طالب مدير المنتخب الجميع بالانضباط والاستماع الي توجيهات مدرب المنتخب وطاقمة الفني حتي يتسنى لة الاختيار من بين هذة المجموعة التي تزيد عن 45 لاعب يمثلون افضل اللاعبين اليمنيين.

وفي نهاية حديثه شكرا الاتحاد العام لما يبذله في. ظل الاوضاع التي تمر بها بلادنا.

ونوه ان هذه الدفعه الاولي من اللاعبين وان هناك دفعه اخري.. ستلتحق بالمعسكر خلال الاسبوع القادم ممثله بباقي اللاعبيين المتاخرين.. ولاعبي المنتخب الأول.

و تقدم مدير المنتخب بالشكر الجزيل لمساعد المدرب الكابتن خالد بن بريك والدور الكبير الذي بذلة من اجل اختيار فندق الاقامة في وسط مدينة المكلا وقربة من ملاعب التدريب اضافة الي توفيرة الكثير من المتطلبات وتذليل مجموعة من الصعوبات مشيدا بأبن حضرموت الكابتن بن بريك لاعب المنتخب السابق والمساعد الحالي للكابتن سامي نعاش مدرب المنتخب.

يذكر ان بعثة منتخبنا الاولمبي كانت قد وصلت الي مدينة المكلا صباح اليوم الاربعاء قادمة من العاصمة عدن

هذا ويلعب منتخبنا التصفيات الاسيوية الي جانب منتخبات العراق وايران وتركمانستان والتي تنطلق في 22 مارس وحتي 26 من الشهر نفسة