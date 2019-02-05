تعليقاً على مباحثات عمان.. مُحسن يُطالب بضرورة الإفراج عن الأسري

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار المصرية، إن اتفاق السويد كان ينص على 4 نقاط للوصول إلى حل واقعى لإنهاء عملية الحرب وإحلال السلام، أهمهم تبادل الأسري، إلا أن الحوثيين دائماً ما يتجهوا إلى تعطيل وعدم تنفيذ الاتفاقيات، مُشيراً إلى أن هناك إشكاليات فى تحقيق السلام داخل الأراضي اليمنية.

وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن هناك الكثير من المدنيين مُحتجزين لدى المليشيا لأسباب أخرى غير الحرب، مُطالباً بضرورة توقيع عقوبات تُنفذ بصورة فورية على الحوثيين لأنهم يعرقلون المشاورات والسلام.

وأشار مُحسن فى حديثه تعليقاً على مباحثات عمان، إلى أن جولة المياحثات الجديدة والتى ستستمر لمدة 5 أيام، لابد وأن تكون أول النقاط "تبادل الأسري".

