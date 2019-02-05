وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن هناك الكثير من المدنيين مُحتجزين لدى المليشيا لأسباب أخرى غير الحرب، مُطالباً بضرورة توقيع عقوبات تُنفذ بصورة فورية على الحوثيين لأنهم يعرقلون المشاورات والسلام.
وأشار مُحسن فى حديثه تعليقاً على مباحثات عمان، إلى أن جولة المياحثات الجديدة والتى ستستمر لمدة 5 أيام، لابد وأن تكون أول النقاط "تبادل الأسري".
كانت هذه تفاصيل خبر تعليقاً على مباحثات عمان.. مُحسن يُطالب بضرورة الإفراج عن الأسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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