20 ريالا مقابل كل إجازة مرضية.. وصحة الطائف تحقق

بدأت مديرية الشؤون الصحية بـ ” الطائف ” بالتحقيق في فرض عدد من المستشفيات الخاصة رسومًا بـ 20 ريالاً، يدفعها المراجع مقابل كل إجازة مرضية يحررها الطبيب.
وعن ذلك، قال عبدالهادي الربيعي، المتحدث باسم صحة الطائف، أن إجراء تلك المستشفيات غير صحيح ومخالف للأنظمة، مبينًا أنه سيتم الرفع لإدارة الالتزام الخاصة بالقطاع الخاص الصحي للتحقيق في الموضوع.
يُذكر أن عدد من المستشفيات الخاصة كانت قد فرضت رسومًا مالية على الإجازات المرضية، حيث أرجعت اجرائها لتوجيهات وزارة الصحة بالاستغناء عن النسخ الورقية للإجازات المرضية واستبدالها بنماذج إلكترونية على ” منصة ” للخدمات الصحية.
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