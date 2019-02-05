عودة التوترات بين زعيم الحوثيين وعمه بـ ” صعدة “

أعلن الشيخ يحيى مقيت، رئيس تحالف قبائل محافظة صعدة اليمنية، عن عودة التوتر بين زعيم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبدالملك الحوثي وعمه محمد عبدالعظيم الحوثي؛ وذلك بعد نصب مجموعة حوثية موالية للأول كميناً قُتل فيه شيخ موالٍ للثاني.
وعن التفاصيل، أوضح ” مقيت ” أن القتيل من الشخصيات القبلية من ” آل حميدان ” بمديرية سحار بمحافظة صعدة، حيث قتل على خلفية مواقفه المؤيدة لعبدالعظيم الحوثي، الذي أصبح في معارضة واضحة مع زعيم الميليشيا الإرهابية.
كما توقع اندلاع مواجهات في الساعات القادمة بين مسلحي الطرفين، مشيرًا إلى أن لجنة الوساطة التي تم تشكيلها في الماضي فشلت في المصالحة بين المعسكرين؛ وذلك بسبب تعند عبد الملك الحوثي الذي يُطالب بتسليم عمه لمحاكمته وسجنه.
وأكد رئيس تحالف قبائل صعدة، أن الخلاف سببه الرئيسي الزعامة على الميليشيا، إذ يرى عبدالعظيم أنه الأكبر سناً وعلماً والأقدر على قيادة الميليشيا الحوثية من عبدالملك الحوثي.
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